Kahramankazan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Okullar Arası Voleybol İlçe Birinciliği Turnuvası" tamamlandı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu takdim etti.

Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramankazan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen Okullar Arası Voleybol İlçe Birinciliği Turnuvası sona erdi.

Tek devreli lig ve eleme usulü gerçekleşen turnuvanın son turunu, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, Kahramankazan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Albayrak, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler tribünden takip etti.

İlçe genelinde düzenlenen turnuvaya yedisi ortaokul, 11'i de lise olmak üzere toplam 18 takım katıldı. Kahramankazan Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda takımlar Yıldız Kız, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde mücadele etti. Final müsabakalarının tamamlanmasıyla dereceye giren takımlar belli oldu.

Kazanan takımlar ödüllerini, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Çırpanoğlu ve ilçe protokolünün elinden aldı. Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik eden Çırpanoğlu, öğrencilerle birlikte kupa kaldırdı. Ödül töreninin ardından turnuva sona erdi.