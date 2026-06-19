Kahramankazan'da Özel Bireylerden Renkli Görüntüler

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı görsel sanatlar sergisi ve kermes büyük beğeni topladı. Özel bireylerin emek vererek hazırladığı el işi ve sanat çalışmalarının sergilendiği program, duygu dolu anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kubat, Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

SERGİ AÇILDI, HALK OYUNLARI OYNANDI

Etkinlik kapsamında açılan görsel sanatlar sergisinde öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, düzenlenen kermes de yoğun ilgi gördü. Katılımcılar hem öğrencilerin çalışmalarını inceleme fırsatı buldu hem de kermese destek verdi.

Programda özel öğrenciler tarafından sergilenen geleneksel halk oyunları gösterileri ise büyük alkış aldı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, geleneksel halk oyunları performansı sergiledi.