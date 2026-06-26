Kahramankazan'da Su İletim Hattında Arıza

(ANKARA) - Kahramankazan GİMAT Toptancılar Sitesi mevkiinde özel bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında ASKİ'ye ait ana içme suyu iletim hattında arıza meydana geldi. ASKİ ekiplerinin onarım çalışmaları sürerken, su temininde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bildirildi.

Kahramankazan GİMAT Toptancılar Sitesi mevkiinde özel bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında ASKİ'ye ait ana içme suyu iletim hattı zarar gördü.

Hat üzerinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Çamlıdere 2. Ana İletim Hattı geçici olarak devre dışı bırakıldı.

ASKİ ekipleri, arızanın ardından bölgede onarım çalışmalarına başladı.

Yetkililer, kent genelinde su temininde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını, su ihtiyacının mevcut sistem üzerinden kesintisiz şekilde karşılandığını belirtti.

Onarım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak hattın yeniden devreye alınmasının planlandığı bildirildi.