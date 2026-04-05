Kahramankazan'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 14 Yaralı

(ANKARA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan özel halk otobüsünün sahibi İ.Ç. tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazaya karışan özel halk otobüsünün gözaltına alınan sahibi İ.Ç, sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.