Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel\'den Pazarcık\'taki Deprem Açıklaması

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(ANKARA) - Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık ilçesinde bugün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Şuan için olumsuz bir ihbar yok" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Görgel, "Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Şuan için olumsuz bir ihbar yok. Rabbim beterinden korusun" dedi.