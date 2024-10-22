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Kahramanmaraş Deprem Davası Sürekliği

Bad-ı Saba Konutları A Blok'taki ölüm ve yıkım için 10 sanığın yargı süreci devam ediyor.

22.10.2024 20:49
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Bad-ı Saba Konutları A Blok'ta 42 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar İsmail A, Hülya K, Ömer Faruk T, Ali Enes Ç, Lutfi V. ve Ahmet Fatih T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, savunmasında, binayı yönetmeliğe uygun yaptığını, binanın 15 katlı olması kararının belediye tarafından verildiğini iddia etti.

Kahramanmaraş'ta deprem dosyalarında ilk ifade veren ilk 3 kişiden biri olduğunu belirten Avşaroğlu, şunları kaydetti:

"Ben binamı, yönetmelik çerçevesinde aldığımız ruhsat ve projeye uygun olarak tam yaptım. Buranın projesi ve ruhsatı 15 katlıdır. Bunun 15 katlı olması kararını alan belediyedir ve biz de buna uygun olarak projelerimizi işin başından beri yapıyoruz. Beton dökülüyormuş, ele alınıyormuş, içinde taş parçaları varmış, karot numuneler geldi. Deprem görmüş, birçok deprem kuvvetine maruz kalmış binanın karot değeri, Allah'a binlerce şükür, yönetmeliğin üstünde çıktı. O bitti, binanın altında kuyu var deniyor. Ya, ben memlekette işini temiz yapan, güvenilir bir insanım. Bir binanın altına kuyu yapacak kadar affedersiniz, dangalak mıyım? Parselde bir kuyumuz var, doğru ama bu kuyu, inşaatın en son bloğu olan ikinci etabın E bloğunun yanındadır ve bununla ilgili DSİ'nin evraklarını sunduk. 'Bina altında kuyu yok' dedik. Ben üzerime düşen görevi yaptığıma inanıyorum. 21 aydır yüksek güvenlikli kapalı cezaevindeyim, sıkıntılar yaşıyorum. Yani düşünüyorum, yaptığım işte benim bir eksiğim, hatam yok diyorum. Dolayısıyla ben tahliyemi talep ediyorum."

Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara karında, eksiklerin giderilmesi, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek, duruşmayı 22 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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