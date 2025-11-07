Kahramanmaraş Depremlerinde Ölenlerin Aileleri Adalet Arıyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, firari sanıklar hala yakalanamadı. Mahkeme, dosyanın uzman bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Müşteki avukatları, "Sanıklar bir gün bile gözaltında kalmadı" diyerek sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahmut Ensari Yaşaroğlu, taraf avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okuyan Mahkeme heyeti, firari sanıklardan Barbaros Avşar ve Hasan Hüseyin Avşar hakkında verilen yakalama kararının yerine getirilmediğini, bilirkişi raporu alınmasına yönelik Akdeniz Üniversitesi'ne yazılan yazıya yanıt gelmediğini, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ise yoğunluk nedeniyle bilirkişi heyeti oluşturulmadığını belirtti.

Sanık, kiremit yapı yerine çelik yapının binaya yük getirip getirmediğinin raporlanmasını istedi

Sanık avukatları, firari sanıklar hakkında "yurt dışı yasağı konulmamasına yönelik güvence verilmesi" talepli bir dilekçe sundu, ayrıca belediyeden tadilat projesinin istenerek mahkeme dosyasına eklenmesini istedi.

Otel teras katı çelik çatı projesini çizen sanık Mahmut Ensari Yaşaroğlu, kiremit yapı yerine çelik yapının binaya yük getirip getirmediğinin bilirkişi raporuyla kıyaslanmasını talep etti.

Müşteki avukatları: "Sanıklar bir gün dahi gözaltına alınmadı"

Müşteki avukatları, kentte görülen deprem dosyası soruşturmalarında bir kısım sanıkların bir süre tutuklu kaldığını, bu davada yargılanan sanıkların ise bir gün dahi gözaltına alınmadığını, otel sahibi sanıkların bunu fırsata çevirerek yurt dışına çıktıklarını, sigortadan alınan paraların ise mağdurlara ödenmediğini belirterek, kusuru bulunan sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme, ilgili kurumlara yapı tadilat ruhsatı gönderilmesi için müzekkere yazılmasına, sanıkların kusur durumuna ilişkin rapor hazırlanması için dosyanın uzman bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Yakalama kararı bulunan sanıklarla ilgili kararın infazı beklenecek

Sanık avukatlarının, firari sanık Barbaros Avşar ve Hasan Hüseyin Avşar için istenen yurt dışı çıkış yasağı konulmamasına yönelik güvence verilmesi talebinin reddeden heyet, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklarla ilgili kararın infazının beklenmesine, belediyeden binanın yapı tadilat ruhsatının istenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Avşar Oteli'nin yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralı kurtuldu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otel işletmecileri Barbaros Avşar, Osman Avşar, Hasan Hüseyin Avşar, fenni mesul/ şantiye şefi Halime Erdemir, otel teras katı çelik çatı projesini çizen Mahmut Ensari Yaşaroğlu, dönemin İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Mehmet Karadeniz, dönemin Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Özbey, imar işleri Müdürleri Mustafa Bingöl ve Hamit Güneş, imar müdürü Yaşar Köksal ile belediyede görevli inşaat mühendisleri Mustafa Hakan Büker, Alper Yiğit, Ahmet Özer hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açmıştı.