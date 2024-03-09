Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkanı Vatandaşın Mikrofonunu Aldı

Yerel seçimler çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bir vatandaşın, 6 Şubat depremlerinden sonra yardım alamadıklarını söylemesi üzerine sinirlendi ve vatandaşın elinden mikrofonu aldı.
Göksun ilçesine bağlı Ericek mahallesine gelen AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinlemeye başladı. Bir vatandaşın, 6 Şubat depremlerinden sonra Ericekli'lerin seçimlerde oy verdikleri halde hizmet alamadıklarını söylemesi üzerine sinirlenen Aydın "Yok, öyle dersen yanlış olur, kusura bakma böyle ezbere laf konuşma" diyerek, mikrofonu vatandaşın elinden aldı.
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Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ilçelerin il merkezine bağlantısının sağlandığı kara yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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