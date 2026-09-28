Kahramanmaraş Göksun\'da hayvan borsası şap nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldı

Kahramanmaraş Göksun'da hayvan borsası şap nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Göksun Belediyesi Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı. Belediye, borsanın hayvan sağlığı için ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını, açılış tarihinin yetkili makamların değerlendirmesi sonrası duyurulacağını bildirdi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Göksun Belediyesi Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla borsanın ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi.
Borsanın yeniden faaliyete geçeceği tarihin yetkili makamların değerlendirmesi sonrası duyurulacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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