Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında müteahhit Özcan Çakmak tahliye edildi

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi davasında, tutuklu müteahhit Özcan Çakmak hakkında tahliye kararı verildi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sabah saatlerinde dosyaya giren yeni bilirkişi raporu etkili oldu. Karar, hayatını kaybedenlerin ailelerini şoka uğratırken, mağdur aileler ve avukatlar sert tepki gösterdi.

Penta Park Sitesi, depremin ilk saniyelerinde çöken 2 blokta 115 kişinin ölümüne neden olmuştu. Müteahhit Mesut Başkır tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış, Özcan Çakmak ile birlikte 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanıyordu. Son duruşmada Mesut Başkır'ın tutukluluğu devam ederken, Özcan Çakmak tahliye edildi.

Müşteki avukatı Ahmet Said İlhan, raporun duruşma günü dosyaya girmesini eleştirerek, 'İnceleme ve itiraz hakkımız dahi olmadan tahliye kararı verildi' dedi. Raporun bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu savunan İlhan, 'Herkesin yapı sahibi olarak bildiği bir kişi, raporda yalnızca statik proje müellifi gibi değerlendirildi' ifadelerini kullandı. Aileler ve avukatlar, karara karşı hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.