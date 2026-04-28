Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında müteahhit Özcan Çakmak tahliye edildi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında müteahhit Özcan Çakmak tahliye edildi

28.04.2026 22:19
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma sabahı dosyaya giren yeni bilirkişi raporu sonrası tutuklu müteahhit Özcan Çakmak'ın tahliyesine karar verdi. Karar, mağdur aileler ve avukatlar tarafından tepkiyle karşılandı.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi davasında, tutuklu müteahhit Özcan Çakmak hakkında tahliye kararı verildi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sabah saatlerinde dosyaya giren yeni bilirkişi raporu etkili oldu. Karar, hayatını kaybedenlerin ailelerini şoka uğratırken, mağdur aileler ve avukatlar sert tepki gösterdi.

Penta Park Sitesi, depremin ilk saniyelerinde çöken 2 blokta 115 kişinin ölümüne neden olmuştu. Müteahhit Mesut Başkır tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış, Özcan Çakmak ile birlikte 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanıyordu. Son duruşmada Mesut Başkır'ın tutukluluğu devam ederken, Özcan Çakmak tahliye edildi.

Müşteki avukatı Ahmet Said İlhan, raporun duruşma günü dosyaya girmesini eleştirerek, 'İnceleme ve itiraz hakkımız dahi olmadan tahliye kararı verildi' dedi. Raporun bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu savunan İlhan, 'Herkesin yapı sahibi olarak bildiği bir kişi, raporda yalnızca statik proje müellifi gibi değerlendirildi' ifadelerini kullandı. Aileler ve avukatlar, karara karşı hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında müteahhit Özcan Çakmak tahliye edildi - Son Dakika

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında müteahhit Özcan Çakmak tahliye edildi - Son Dakika
