Kahramanmaraş'ta 125 şüpheliden 59'u tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 125 şüpheliden 59'u tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta 125 şüpheliden 59\'u tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir haftalık denetimler sonucunda gözaltına alınan 125 şüpheliden 59'u tutuklandı. Denetimlerde, arama kararı bulunan 89, uyuşturucu ticareti yapan 6 ve hırsızlık suçuna karışan 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde yüksek sesle müzik dinleyen 143 araç ve abartı egzoz kullanan 63 araca işlem yapıldı.

10.06.2024 15:15
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Kahramanmaraş'ta bir haftalık denetimlerde gözaltına alınan 125 şüpheliden 59'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde bir haftalık çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 89, uyuşturucu ticareti yapan 6, hırsızlık suçuna karışan ise 30 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 125 şüpheliden 59'unun nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildiği aktarılan açıklamada, "Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap, 8 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde de 143 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 63 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 125 şüpheliden 59'u tutuklandı - Son Dakika

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