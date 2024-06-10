Kahramanmaraş\'ta 125 şüpheliden 59\'u tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta bir haftalık denetimlerde gözaltına alınan 125 şüpheliden 59'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde bir haftalık çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 89, uyuşturucu ticareti yapan 6, hırsızlık suçuna karışan ise 30 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 125 şüpheliden 59'unun nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildiği aktarılan açıklamada, "Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap, 8 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde de 143 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 63 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı." ifadeleri kullanıldı.