Kahramanmaraş'ta 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 27 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü E.Ö. ile "kasten öldürme" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi saklandıkları adreste yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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