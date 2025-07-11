Kahramanmaraş'ta 3 Öğrenci LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3 Öğrenci LGS'de 500 Puan Aldı

11.07.2025 18:39
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Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mevlüt Taha Şakalar, Said Emin Akın ve İklima Su Polat, başarılarının sırrını paylaştı.

Kahramanmaraş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mevlüt Taha Şakalar, Said Emin Akın ve İklima Su Polat, başarılarının sırrını paylaştı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre ülke genelinde tüm soruları doğru yanıtlayan Şakalar, Akın ve Polat'ın lise tercihi İstanbul Erkek Lisesi oldu.

Onikişubat ilçesindeki Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu öğrencisi Mevlüt Taha Şakalar, AA muhabirine, 7. sınıftan itibaren derslere daha fazla odaklandığını belirtti.

Hiçbir gününü aksatmadan en verimli şekilde çalıştığını belirten Şakalar, "Kurslara katıldım, kitaplardan faydalandım, konu tekrarları yaptım. Sosyal medyadan uzak durmak çok önemli çünkü beyni en çok o yoruyor. Tek bir soru değil, her soru farklı olmalı. Çok sayıda deneme sınavı çözmek, stres yönetimini öğrenmek de başarıda etkili." diye konuştu.

Daha iyi eğitim için İstanbul'da okumayı planladığını anlatan Şakalar, tercihinin İstanbul Erkek Lisesi olduğunu aktardı.

Baba Kemal Şakalar da oğlunun başarısının kendileri için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Onikişubat ilçesi Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu öğrencisi Said Emin Akın da sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu aktaran Akın, "Günde 5-6 saat çalıştım. Eksik olduğum dersleri tamamladım. Türkçem zayıftı, bu yıl düzenli çalışmayla toparladım. Sosyal bilgilerde de aynı şekilde eksiklerimi giderdim. Sene başından beri İstanbul Erkek Lisesi hayalimdi. Ona göre çalıştım ve şimdi de İstanbul'a gitmeyi planlıyorum." şeklinde konuştu.

Annesi Mahfiruz Akın da oğlunun kendilerine büyük gurur yaşattığını belirterek, duygularını, "Çocuğuma bu duyguyu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin." sözleriyle paylaştı.

Afşin ilçesinde TEAŞ İstiklal Ortaokulu öğrencisi İklima Su Polat da LGS'de 500 tam puan alarak büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Sınava özel ders almadan ve hazırlık kurslarına katılmadan hazırlandığını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerim bana çok destek oldu. Onlarla gece gündüz konuştum, motive oldum. Eray ve Simge hocalarıma maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yazılım mühendisliği okumayı hedefliyorum. İstanbul Erkek Lisesi de bu hayalimi gerçekleştirmem için iyi fırsat sunuyor. Geçen yıl okulumuzdan mezun olup birinci olan Metehan Gümüşsoy'un tavsiyesiyle İstanbul Erkek Lisesini tercihimin ilk sırasına koymayı planlıyorum."

Anne Zehra Özdemir de kızının başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kızım 8 yıl boyunca emek verdi. Okulumuz öğretmenleri maddi manevi destek oldu. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Emin Akın, Su Polat, Güncel, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 3 Öğrenci LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika

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