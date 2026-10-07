Kahramanmaraş\'ta Avukat Cinkara okuldaki tahliye zafiyeti için suç duyurusu yaptı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, okulda yangın merdiveni, ikincil kaçış yolu ve mevzuata uygun tahliye düzeni bulunmadığını belirterek sorumlular hakkında soruşturma yürütülmesini ve tahliye zafiyetinin saldırının sonuçlarına etkisinin araştırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan'da okulun sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

Silahlı saldırıda yaralanan ve hayatını kaybeden öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, okulda yangın merdiveni, ikincil kaçış yolu ve mevzuata uygun tahliye düzeni bulunmadığını öne sürdü.

"FAİL, OKULUN FİZİKİ VE İDARİ AÇIKLARINI PLANINA DAHİL ETTİ"

Suç duyurusu dilekçesinde, fail İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında ele geçirilen ve olaya ilişkin olduğu değerlendirilen 11 Nisan 2026 tarihli yazıda yer alan, "...40 kişilik sınıflar, hiçbir sınıfta kilit yok, aktif nişancı tatbikatı yok, çıkışlar kilitlenebiliyor, polis uzakta, kimse silahlı değil, eğitildim, silahla etkinliğim bir polis memurununkiyle karşılaştırılabilir, konumum kolay, yolları biliyorum" ifadelerine de atıf yapılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Soruşturma dosyası kapsamında, failin olay öncesinde kaleme aldığı anlaşılan manifestodaki, 'Ayser Çalık Ortaokulu'nun 40 kişilik sınıflara sahip olduğu, sınıflarda kilit bulunmadığı, aktif nişancı tatbikatının yapılmadığı, çıkışların kilitlenebilir olduğu, polisin uzakta kaldığı ve kimsenin silahlı olmadığı' yönündeki tespit ve beyanları, okul binasındaki fiziki ve idari tahliye ile güvenlik zafiyetlerinin fiilen ne derece kritik bir boyutta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Nitekim failin bu fiziki ve idari açıkları önceden gözlemleyerek planına dahil etmiş olması; okul binasında yangın merdiveni, ikincil kaçış yolu ve mevzuata uygun tahliye düzeni bulunmaması ile kriz ve güvenlik yönetimindeki ihmallerin olay anındaki mahsur kalma, izdiham, sıkışma ve tahliye imkansızlığı üzerindeki illiyet bağını pekiştirmekte, bu eksikliklerde kusur ve ihmali bulunan tüm bina, yapı ve idari kamu görevlilerinin TCK'nin 85, 89 ve 257. maddeleri kapsamında sorumluluğunun derhal ve etraflıca araştırılması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır."

OKULDAKİ TAHLİYE ZAFİYETİNİN ETKİSİ ARAŞTIRILSIN TALEBİ

Avukat Furkan Mehmet Cinkara, okulda yangın merdiveni, ikincil kaçış yolu ve mevzuata uygun tahliye düzeni bulunmadığı iddiasıyla, binanın projelendirilmesi, inşası, ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve eğitim-öğretime açılması süreçlerinde görev alan sorumlular hakkında "taksirle ölüme neden olma", "taksirle yaralamaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

Cinkara, okula ait mimari proje, ruhsat, yapı kullanım izin dosyaları, geçici ve kesin kabul komisyonu tutanakları ile itfaiye yangın emniyet ve uygunluk raporlarının ilgili kurumlardan getirtilmesini istedi.

Ayrıca bina ve yapı tekniği ile yangın güvenliği uzmanlarından oluşacak bilirkişi heyeti eşliğinde, okulda keşif ve teknik inceleme yapılması, olay gününe ait okul içi ve çevresindeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/537 sayılı dosyasının mevcut delillerle birlikte değerlendirilmesi talep edildi.

Avukat Cinkara, toplanacak deliller doğrultusunda, yangın merdiveni ve ikincil kaçış yolu eksikliğinin olay sırasında yaşandığı belirtilen mahsur kalma, yüksekten düşme, sıkışma, izdiham ve tahliye gecikmelerine etkisinin her bir mağdur ve hayatını kaybeden kişi yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesini ve sorumlular hakkında iddianame düzenlenmesini istedi.