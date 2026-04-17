Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek

17.04.2026 14:48
VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun öğrencileri, civar okullara nakledilecek.

Kahramanmaraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.

Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.

Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.

Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Nisan Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup, ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek - Son Dakika
