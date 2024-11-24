Kahramanmaraş'ta Çatı Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, çöken iş yeri çatısının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şazibey Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Borsası civarında hayvancılık yapılan bir iş yerinin çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çöken çatının altında mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı. Enkazdan kurtarılan 2 kişi, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerinde kimlik çıkmayan ve ismi Mevlüt olduğu belirtilen yaralı, kurtarılamadı. Yaralılardan Adem Çabuk'un tedavisi ise sürüyor.???????