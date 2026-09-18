Kahramanmaraş'ta çocuk ve ergenler için sigara bırakma polikliniği açıldı

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda çocuk ve ergenlere yönelik sigara bırakma polikliniği hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, yaptığı açıklamada, polikliniğin kentte bu alanda çocuk ve ergenlere yönelik ilk hizmet olduğunu belirtti.

Poliklinikte sigara bağımlılığı bulunan çocuk ve ergenlere aileleriyle birlikte destek verileceğini ifade eden Şirikçi, motivasyonel görüşmeler ve psikososyal destek hizmetleri sunulacağını söyledi.

Polikliniğe başvurmak isteyenlerin Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ve Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabileceklerini aktaran Şirikçi, destek almak isteyen herkesi polikliniklere başvurmaya davet etti.

Poliklinik sorumlu doktoru Salih Gençoğlan da gençlerin hem sağlıklarını korumak hem de bağımlılık sorunlarının çözümüne destek olmak amacıyla hizmet verdiklerini belirterek, rehberlik almak isteyen aileleri ve terapi desteği almak isteyen gençleri polikliniğe beklediklerini ifade etti.