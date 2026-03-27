Kahramanmaraş\'ta Dağcı Kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta dağcılık faaliyeti sırasında yaralanan bir kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından helikopterle kurtarılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Çağlayancerit ilçesi kırsalında dağcılık faaliyeti yaparken yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığımız tarafından helikopter ile kurtarılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Dağlar ne kadar sarp, şartlar ne kadar zor olursa olsun; Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman yanınızda" ifadelerine yer verildi.