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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden açıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan camilerden biri hayırsever iş insanı tarafından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Depremlerin ardından devlet-millet işbirliğiyle başlayan çalışmalar kapsamında, Türkoğlu ilçesinde yıkılan 24 camiden 6'sı yeniden yapıldı. Ayrıca, İstasyon ve Fatih mahallelerinde ahşaptan kapalı mescitler, kırsal mahallelerde ise 3 betonarme cami inşa edildi.

Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan cami yeniden açıldı
22.12.2023 - 15:30,  Güncelleme: 15:37
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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, hayırsever iş insanı tarafından Türkoğlu ilçesinde yaptırılan cami ibadete açıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerde, Türkoğlu ilçesinde 87 camiden 24'ü yıkıldı, 42'si ise az ve orta derecede hasar gördü.

Depremlerin ardından yaraların sarılması adına devlet-millet işbirliğinde başlayan çalışmalar kapsamında, Türkoğlu ilçesinde yıkılan 24 camiden 6'sı yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Kentteki hayırsever iş insanlarının da destekleriyle İstasyon ve Fatih mahallelerinde yıkılan Bahçelievler, Yeşilova ve Aydınlı camilerinin yerine yüz ellişer kişilik ahşaptan kapalı mescitler kurulurken, kırsal Çobantepe, Kadıoğluçiftliği ve Çakallı mahallelerinde ise 3 betonarme cami inşa edildi.

Çakallı Mahallesi'ne cami yaptıran hayırsever iş insanı Mustafa Narlı, gazetecilere, yaşanan felakette, rahmetli babasının ve abisinin yaptırmış olduğu okul ve caminin de yıkıldığını belirtti.

Depremin hemen ardından yıkılan köy okulunun inşasına başladıklarını ve 84 günde eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini anlatan Narlı, "Camiyi de 100 günde bitirdik. Bu cami, rahmetli babamın yaptırmış olduğu camiydi. Yan tarafında taziye evi var. İnşallah oraya bir de ek yapacağız. İlçemizde çok cami yıkıldı. Burası da bizim için çok önemliydi. Burada babamın adı yaşıyordu ve bizim için önemliydi. Hızlıca elimize aldık. Hızlı bir şekilde yaptık." diye konuştu.

Narlı, yapının 12 şiddetli bir depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edildiğine işaret ederek, bir daha böylesi bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Osman Okumuş da 6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için 7/24 esasına göre çaba gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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