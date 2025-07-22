Kahramanmaraş\'ta Eşini Vuran Koca Gözaltında

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İsa Divanlı Mahallesi'nde Emir Ç. (47) kendi iş yerinde tartıştığı eşi Nazlı Ç'ye (45) silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nazlı Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.