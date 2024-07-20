Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Boylu Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Mehmet Canlı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Canlı'yı yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Canlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Canlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Evde Ölü Bulunan Kişi İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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