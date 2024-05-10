Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların yargılaması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların yargılaması başladı

Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan binaların yargılaması başladı

6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta 146 kişinin ölümüne neden olan Hamidiye Sitesi 1A Blok ve 1C Blok'un yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Ahmet Kara, suçlamaları reddederek iddianamenin hatalı olduğunu savundu. Diğer tutuksuz sanıklar da inşaatla ilgilerinin olmadığını belirterek beraat talep etti. Müştekilerin avukatı ise yaşanan acı olayları anlattı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

10.05.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi 1A Blok ve 1C Blok'un yıkılmasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali K, Oğuz Y, Cengiz Y, Talat Ö, Selahattin S, Cahit K. ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Kara, savunmasında üzerine atılan suçları reddederek, iddianamenin sehven yazıldığını ileri sürdü.

"Bina yıkılmadan önce insanların kaçma şansı vardı"

2018 deprem yönetmeliğinin 6 Şubat 2023 depremlerinde yetersiz olduğunu belirten Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mimarım, statik projeden anlamam. Projenin uygulayıcısı ve kontrolörü ben değilim. Belediyenin inceleyip onay verdiği proje doğru kabul edilir. Projenin fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu hayatını kaybeden Hacı Gitmiş'tir. Binada mutfak ve çocuk odalarının duvarları kaldırılarak genişletilmiş. Taşıyıcı duvarların kaldırılması depremde binanın yıkılmasının ana nedenlerindendir. Balkonların mutfaklara katılması ve bunun yüzde 80'inin yapılması binanın depremde yıkılma sebebi olmuştur. Binanın yıkılmasının sebeplerinden bir diğeri de depremin büyüklüğüdür. Bina yıkılmadan önce insanların kaçma şansı vardı. Binada gerekli güçlendirmeler yapılsaydı bina yıkılmayacaktı ve bina da bu kadar ölümler olmayacaktı. Ben yüksek mimarım, mühendislik eğitimi almadım. Ben sorumlu değilim, 15 aydır tutuklu bulunuyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

Diğer tutuksuz sanıklar da inşaat ve binayla ilgilerinin olmadığını savunarak, beraatlerini talep etti.

"Bina yıkıldığında hayat üçgeni olsa dahi nefes alacak alanları kalmamış"

Müşteki avukatlarından Feriha Cansu Aksoy Kayacık ise Hamidiye sitesi A Blok 5. katta ikamet ettiğini, deprem günü evde olmaması sonucunda hayatta kaldığını söyledi.

Kayacık, bütün komşularının ve ailesinin kendisi gibi şanslı olmadığını ifade etti.

Avukat Kayacık, "Ne yazık ki, en acı ölümlerden biri müvekkilin yeğeni Dilara'dır. Dilara, binanın yıkılması ile beton ve kum yığınlarının arasında el parmakları ve bacakları kopmuş şekilde, bağırarak can vermiştir. Bu hususu kendi gözlerimle de görmüş bulunmaktayım. Yaşanan bu acı olay, hepimizi derinden etkileyip, telafisi mümkün olmayan acılar bıraktığı gibi, kendi ailem açısından da gün geçtikçe zorlandığımız bir yaşam savaşına dönüşmüştür. 18 gün başında beklediğimiz binanın enkazında betonlar kalitesizlikten kum yığınına dönüşmüş, herhangi bir kişinin bina yıkıldığında hayat üçgeni olsa dahi nefes alacak alanları kalmamıştır." dedi.

"Ben orayı 10 şiddetine dayanacak şekilde yaptım"

Depremde anne ve babasını kaybeden müşteki Ömer Sağlam ise "Binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunanlardan şikayetçiyim. Babam oranın kentsel dönüşümü için çok uğraştı. Babam ile konuşan Ahmet Kara 'Ben Hamidiye sitesini sağlam yaptım. Ben orayı 10 şiddetine dayanacak şekilde yaptım' dermiş. 'Kentsel dönüşüme vererek binayı yıktırmayın' demiş babama ama bina depremde yıkıldı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hamidiye, Deprem, Yargı, Deprem, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların yargılaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların yargılaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement