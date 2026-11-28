Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Hastanenin dahiliye servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler ve hastane çalışanlarının müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, tedbiren hastane içerisindeki başka odalara alındı.