Kahramanmaraş'ta hastanenin dahiliye servisindeki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde dahiliye servisindeki bir odada nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı; itfaiye ve hastane çalışanlarının müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Duman tahliyesi için bazı hastalar tedbiren hastane içindeki başka odalara alındı.
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü.
Hastanenin dahiliye servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler ve hastane çalışanlarının müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, tedbiren hastane içerisindeki başka odalara alındı.
Kaynak: AA
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