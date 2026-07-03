Kahramanmaraş'ta Hemşireye Şiddet Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Hemşireye Şiddet Davası

03.07.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Bağrıyanık, olay nedeniyle büyük pişmanlık duyduğunu belirterek, hareketlerinin ani bir refleks sonucu geliştiğini öne sürdü.

Bebeğin sağlık durumunun kendisinden kaynaklanmadığını savunan Bağrıyanık, ilk Adli Tıp Kurumu raporunda da bebeğin rahatsızlığının doğum öncesi ve doğum sırasında meydana geldiğinin belirtildiğini iddia etti.

İddia konusu kırığın kendi nöbetinden 5 gün sonra tespit edildiğini ifade eden Bağrıyanık, bu süreçte bebeğin hem doktorlar hem de hemşireler tarafından fiziki muayenelerinin yapıldığını, laboratuvar sonuçlarının takip edildiğini ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını savundu.

Bağrıyanık, aile birliğini koruyabilmek ve kendisine ihtiyaç duyan kızının yanında olabilmek için tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Eylül'e erteledi.

Olay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Hemşireye Şiddet Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:34
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:49:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Hemşireye Şiddet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.