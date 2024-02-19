Kahramanmaraş'ta ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor

Kahramanmaraş\'ta ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor

Kahramanmaraş Valiliği, Dulkadiroğlu ilçesinde bir ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şikayetçi öğretmen başka bir okula geçici olarak görevlendirilirken, okul müdürü ve diğer öğretmenler görevden uzaklaştırıldı. Valilik, iddialarla ilgili adli ve idari işlemlerin titizlikle takip edildiğini belirtti.

19.02.2024 18:13
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Kahramanmaraş Valiliği, Dulkadiroğlu ilçesinde bir ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca başlatılan idari soruşturmanın sürdüğü aktarılan açıklamada, "Daha kapsamlı bir inceleme, soruşturma yapılması için Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M, talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulun müdür yardımcısı N.Y. ve öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından iddialarla ilgili adli ve idari işlemlerin titizlikle takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
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