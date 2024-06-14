Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin 124 Adet Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'taki kaçakçılık operasyonunda 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, tespit ettiği şüpheli A.Ö'nün ikametinde yaptıkları aramada, 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.