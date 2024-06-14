Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin 124 Adet Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin 124 Adet Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli A.Ö'nün ikametinde 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

14.06.2024 08:51
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Kahramanmaraş'taki kaçakçılık operasyonunda 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, tespit ettiği şüpheli A.Ö'nün ikametinde yaptıkları aramada, 2 bin 124 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin 124 Adet Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin 124 Adet Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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