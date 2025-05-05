Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Önal yönetimindeki 21 AR 206 plakalı hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan döküm sahasında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından bulunduğu yerden çıkarılan Önal'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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