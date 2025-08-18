Kahramanmaraş\'ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Hürü karaca (52) ile S.G.K.'ya (22) otomobil çarptı. Yayalara çarpan araca arkadan gelen iki aracın da çarptığı kazada Hürü Karaca öldü, S.G.K. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kahramanmaraş Batı çevre Yolu'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hürü Karaca ile S.G.K.'ya, H.H. (38) yönetimindeki 41 DS 888 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki kadın metrelerce sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen iki araç da H.H.'nin otomobiline çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı kadınlar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Hürü Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, S.G.K.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.