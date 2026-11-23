Kahramanmaraş'ta kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gayberli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan V.Ç. (20) idaresindeki kepçe ile karşı yönden gelen A.E. (58) yönetimindeki 46 AKL 481 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.