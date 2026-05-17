Kahramanmaraş\'ta Konteyner Yangını: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.
Doğukent Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde yatakhane olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
