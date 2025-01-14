Kahramanmaraş'ta Mavi Önlük Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Mavi Önlük Uygulaması Başladı

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Afşin'deki Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlköğretim Okulu, mavi önlük uygulamasına geri döndü.

14.01.2025 14:32
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Kahramanmaraş'ta bir okul mavi önlüğe geri döndü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlköğretim Okulu mavi önlük uygulamasına geri döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlköğretim Okulu mavi önlük uygulamasına geri döndü.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenci kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasının ardından Koçova Mahallesi'ndeki Koçovası Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlkokulu'nda mavi önlük uygulamasına geçildi.

Afşin'de mavi önlük uygulamasına geçen ilk ve tek okul olan Koçovası Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlkokulu'nun tek öğretmeni Semanur Kızıltaş, velilerin mavi önlüğe geçişi olumlu karşıladığını söyledi. Kızıltaş, "Koçovası köyünde tek okul var. Mavi önlük uzun zamandır düşündüğümüz bir projeydi. Okulumuzu yaptıran Hasan Gülkaynak'ın maddi manevi desteğiyle böyle bir proje yaptık. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kılık-kıyafet yönetmeliğinin değişmesiyle okulumuzun, köyümüzün, coğrafi şartlarına, maddi imkanlarına uygun bir şekilde mavi önlüklere geçmeyi düşündük. Velilere külfet olsun istemedik. Bir üniforma belirlenecekti ve okulumuzun coğrafi şartlarına, çocukların gelişimine, ekonomik şartlarına uygun olacaktı ve bunu bizler karşıladık. Velilerden de görüş aldık. Çok olumlu tepkiler verdiler. Velilerimiz sağ olsunlar her konuda destek oldular. Mavi önlüğe geçmeyi onlar da çok istedi. Nostalji olacağını, geçmişe döneceklerini söylediler. Birlikte karar verdik. Sürpriz yaptım ve öğrencilerle önlüklerimizi birlikte giydik. Buna vesile olan yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş\'ta Mavi Önlük Uygulaması Başladı
Kaynak: İHA

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