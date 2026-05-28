Kahramanmaraş\'ta Nehirde Kaybolma Olayı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan kişi için arama çalışması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde balık tutan 62 yaşındaki S.A, dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.
