Kahramanmaraş'ta Okul Sorunları Büyüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Okul Sorunları Büyüyor

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Kahramanmaraş Eğitim-İş Başkanı Fuat Kuyucu, yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmamasını eleştirdi.

22.11.2024 10:06
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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Eğitim-İş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, "İnşaat sektörü hızla yükseliyor. Ama bu yükselen sektörün içerisinde bizler okulları göremiyoruz. Yıkılan 52 okulumuz var. Yerine yapılan sadece bir tane okulumuz var. İnşaatlar içerisinde maalesef okullarımızı görmüyoruz. Sınıf mevcutları Bakanlığın sitesinde yayınlanan sayıların çok çok üstünde. 40 - 60 öğrencinin olduğu bir sınıfta bir öğretmen öğrencisiyle nasıl bir ilişki kurabilir" dedi.

Anka Haber Ajansı'na konuşan Kahramanmaraş Eğitim-İş Başkanı Fuat Kuyucu, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmadığını söyledi. Kuyucu, Kahramanmaraş'ta eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İnşaatlar içerisinde maalesef okullarımızı görmüyoruz"

"Eğitim-İş şubesi olarak bizler sürekli alandayız. Öğrenciler, öğretmenler ve okullarımızla bir aradayız. Sorunlar çok fazla" diyen Kuyucu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ta inşaat sektörü hızla yükseliyor. Ama bu yükselen sektörün içerisinde bizler okulları göremiyoruz. Yıkılan 52 okulumuz var. Yerine yapılan sadece bir tane okulumuz var. İnşaatlar içerisinde maalesef okullarımızı görmüyoruz. Bu da Kahramanmaraş yerelinde bütün okulların hemen hemen daha öncesinde vardı ama okulların ikili eğitime geçtiğini görüyoruz. Sınıf mevcutlarının Bakanlığın sitesinde yayınlanan sayıların çok çok üstünde olduğunu görüyoruz. 40 - 60 öğrencinin olduğu bir sınıfta bir öğretmen öğrencisiyle nasıl bir ilişki kurabilir? Ancak sadece girer ve çıkar. Bu sınıflarda nasıl bir eğitim verebiliriz? Bugün temizliğin ve hijyenin sağlanmadığı okullarda ne yapabiliriz?"

"Eğitimde, okuldan, öğretmenden tasarruf olmaz"

Tasarruf tedbirleri gereği okullarımızda birçok şey eksik. Bugün bir tasarruf tedbiri uygulanacaksa, bu okullarda olmamalı. Eğitimde, okuldan, öğretmenden tasarruf olmaz. Geldiğimiz noktada kamu emekçileri aldıkları maaşların yarısını ev kirası verir hale geldi. Arkadaşlarımız nasıl geçinecekler? Kamu emekçilerimiz kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Hayata nasıl tutunacaklar? Bugün yeni başlayan bir öğretmen arkadaşımızın aldığı ücretin yarıdan fazlasıyla ev kirası vermek zorunda.

"Veliler, depremden sonra fizyolojik ihtiyaçlarını zor karşılarken..."

Dengeli beslenmeyen bir öğrenciden verim alamayız. Yapılacak olan yemek ve temiz su, öğrenciye değil geleceğe yapılan bir yatırım. Bakanlığa ve il müdürlüklerine baktığımız zaman temizlik problemi çözülmüş görünüyor. Ama bu çözülmüş değil. Okullar temizlik sorununu okul aile birliği aracılığıyla çözmeye çalışıyor. Veliler, depremden sonra fizyolojik ihtiyaçlarını zor karşılarken, okulların personellerini de üzerlerine yıkmış oluyoruz.

Kahramanmaraş\'ta Okul Sorunları Büyüyor
Kaynak: ANKA

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