Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

14.11.2024 16:18
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.

Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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