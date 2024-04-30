Kahramanmaraş'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet A. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

30.04.2024 12:45
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet A. idaresindeki 46 AAL 665 plakalı otomobil, Göksun- Elbistan kara yolu Kötüre Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elif B'nin hayatını kaybettiği kazada, sürücü ile araçtaki Sultan ve Ayşegül A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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