Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.
H.H. idaresindeki DS 888 plakalı otomobil Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Kamtaş Beton mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hürü Karaca (52) ile kızı S.G.K'ye (28) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anne Hürü Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kızı S.G.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü H.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.
