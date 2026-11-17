Kahramanmaraş'ta 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre doğan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binasında gerçekleştirilen programda, erken doğumla dünyaya gelen çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte prematüre bebeklerin bakım süreçleri, gelişimleri, sağlık kontrolleri ve erken doğum sonrasında ailelerin karşılaştığı süreçler değerlendirildi.

Hastane Başhekimi Cebrail Öztürk, programın açılışında yaptığı konuşmada, prematüre olarak dünyaya gelmenin büyük bir mucize olduğunu belirtti.

Yaşanan zorlu süreçte hem sağlık ekibinin hem de ailelerin büyük sabır ve özveri gösterdiğini ifade eden Öztürk, "Bu mücadeleye sabırla destek veren ailelerin emeği büyük, çünkü çok meşakkatli ve zor bir süreç. Daha sonrasında o küçükler büyük insanlar oluyorlar, çok ciddi işler başarıyorlar. Emeğinizin bir güne sığmayacağını biliyoruz. Sabırla, özveriyle aylarca, haftalarca emek verdiğinizin farkındayız. Sizin nezdinizde tüm sağlık camiasına teşekkür ediyorum. İnşallah daha az sayıda prematüre doğum olur." diye konuştu.

Yoğun Bakım Sorumlusu Yenidoğan Uzmanı Batuhan Yeke de erken doğmuş her bebeğin zamanında doğan bebek kadar yaşama potansiyeli olduğunu ancak bunun doğum sonrasındaki çok iyi bakımla mümkün olabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara pasta ikramında bulunuldu.