Kahramanmaraş\'ta Sahte Altın Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta sahte altın bastığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merdiven altı bir yerde ziynet ürünlerin yapıldığı bilgisine üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada mühür kalıbı, pres ve baskı makineleri ile toplam ağırlığı yaklaşık 35 kilogram olan basılmış sahte altın ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.K. hakkında adli işlem başlatıldı.