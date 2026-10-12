Kahramanmaraş\'ta Sefa Sarıbıyık, ailesiyle aynı hastanede pratisyen hekim oldu.

Kahramanmaraş'ta sağlık memuru babası ve hemşire annesinin görev yaptığı hastanede büyüyen 25 yaşındaki Sefa Sarıbıyık, yıllar sonra aynı hastanede pratisyen hekim olarak göreve başladı.

Çocukluk yıllarını anne ve babasının yanında, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde geçiren Sarıbıyık, ailesiyle aynı kurumda sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarıbıyık, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce göreve başladığını belirterek, hastaneye aşina olması sayesinde ilk görev yerinde yabancılık çekmediğini söyledi.

Hastaneye 17-18 yıldır gelip gittiğini ifade eden Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Burası zaten uzun yıllardır gelip gittiğim, bildiğim bir hastane. Burada tanımadığım kimse yok diyebilirim. Memleketimde ve evime yakın bir yerde çalışıyorum. Annemin ve babamın da burada olması beni ayrıca motive ediyor. Yemeklerimizi birlikte yiyoruz, molaya beraber çıkıyoruz. Akşamları da zaten beraberiz. Böyle bir durum benim için gurur verici. Onların da bu durumdan dolayı mutlu olduklarını düşünüyorum."

Çocukluğundan itibaren sağlık sektörüne ilgi duyduğunu anlatan Sarıbıyık, ailesinin mesleğinin kendi tercihinde etkili olduğunu belirtti.

Sarıbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukluğumdan bu yana bu ortamın içinde olduğum için kendimi sağlık sektörüne daha yakın hissediyordum. Hiçbir zaman başka bir meslek düşünmedim. Nasip oldu, çocukluğumun geçtiği hastanede doktor olarak göreve başladım. Annemin ve babamın burada olması beni gerçekten mutlu ediyor. Hastanede olumlu tepkiler alıyorum. Burada büyüdüğüm için ortaokuldaki öğretmenlerim çocuklarını getiriyor. Karşılaştığımızda şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Arkadaşlarımın anne ve babaları da küçük kardeşlerini getirdiklerinde şaşırıyor. Yıllar önce babamın beni küçükken getirdiği doktor ağabeylerim şimdi meslektaşım oldu, karşılıklı masalarda hasta bakıyoruz."

Hastanede hemşire olarak görev yapan anne Ebru Sarıbıyık da eşi ve oğluyla aynı kurumda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 31 yıldır mesleğini severek yaptığını belirten Sarıbıyık, oğlunu doktor olarak aynı hastanede görmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Ebru Sarıbıyık, "Artık emekli olacağım derken Allah nasip etti, oğlumla aynı hastanede çalışıyorum. Eşim de burada. Evladımı burada doktor olarak görmek çok güzel, bir anne ve baba için çok gurur verici. Evladımız da bizim meslektaşımız oldu, hastalara yardımcı olacak, onları tedavi edecek. Sağlık sektörü başlı başına çok kutsal bir görev. Bu görevi hep birlikte yapmak çok güzel bir duygu. Eşimle birlikte hastane ilk açıldığında göreve başladık. 22 yıl sonra oğlumuz da yanımızda. Arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız bizi bir arada gördüklerinde olumlu tepkiler veriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık memuru baba İslam Sarıbıyık ise eşiyle 22 yıldır görev yaptığı hastanede oğlunun da doktor olarak çalışmaya başlamasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

Oğluyla aynı kurumda ve birimde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Sarıbıyık, şunları söyledi:

"Dün elinden tutup karşıya geçirdiğim, servis yolunu gözlediğim, yetiştirdiğimiz evladımızla aynı çatı altında, aynı kurumda, hatta aynı birimde görev yapmanın huzurunu yaşıyorum. Her meslek önemlidir ancak işimiz gereği insanlara yardımcı olmak ve hayır dualarını almak bize ayrıca mutluluk veriyor. Aynı kurumda çalıştığımız için mesleki deneyimlerimizi oğlumuzla paylaşıyor, krizleri birlikte yönetiyoruz. Sefa çocukluğunu burada geçirdiği ve çoğu nöbette mecburen yanımızda olduğu için ilk görevinde yabancılık çekmedi."