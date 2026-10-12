Kahramanmaraş'ta Sefa Sarıbıyık, ailesiyle aynı hastanede pratisyen hekim oldu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Sefa Sarıbıyık, ailesiyle aynı hastanede pratisyen hekim oldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ta Sefa Sarıbıyık, ailesiyle aynı hastanede pratisyen hekim oldu.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta sağlık memuru babası ve hemşire annesinin görev yaptığı hastanede büyüyen 25 yaşındaki Sefa Sarıbıyık, aynı hastanede pratisyen hekim oldu. Ailesiyle aynı kurumda çalışan Sarıbıyık, hastaneye aşina olduğu için ilk görevinde yabancılık çekmediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta sağlık memuru babası ve hemşire annesinin görev yaptığı hastanede büyüyen 25 yaşındaki Sefa Sarıbıyık, yıllar sonra aynı hastanede pratisyen hekim olarak göreve başladı.

Çocukluk yıllarını anne ve babasının yanında, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde geçiren Sarıbıyık, ailesiyle aynı kurumda sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarıbıyık, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce göreve başladığını belirterek, hastaneye aşina olması sayesinde ilk görev yerinde yabancılık çekmediğini söyledi.

Hastaneye 17-18 yıldır gelip gittiğini ifade eden Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Burası zaten uzun yıllardır gelip gittiğim, bildiğim bir hastane. Burada tanımadığım kimse yok diyebilirim. Memleketimde ve evime yakın bir yerde çalışıyorum. Annemin ve babamın da burada olması beni ayrıca motive ediyor. Yemeklerimizi birlikte yiyoruz, molaya beraber çıkıyoruz. Akşamları da zaten beraberiz. Böyle bir durum benim için gurur verici. Onların da bu durumdan dolayı mutlu olduklarını düşünüyorum."

Çocukluğundan itibaren sağlık sektörüne ilgi duyduğunu anlatan Sarıbıyık, ailesinin mesleğinin kendi tercihinde etkili olduğunu belirtti.

Sarıbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukluğumdan bu yana bu ortamın içinde olduğum için kendimi sağlık sektörüne daha yakın hissediyordum. Hiçbir zaman başka bir meslek düşünmedim. Nasip oldu, çocukluğumun geçtiği hastanede doktor olarak göreve başladım. Annemin ve babamın burada olması beni gerçekten mutlu ediyor. Hastanede olumlu tepkiler alıyorum. Burada büyüdüğüm için ortaokuldaki öğretmenlerim çocuklarını getiriyor. Karşılaştığımızda şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Arkadaşlarımın anne ve babaları da küçük kardeşlerini getirdiklerinde şaşırıyor. Yıllar önce babamın beni küçükken getirdiği doktor ağabeylerim şimdi meslektaşım oldu, karşılıklı masalarda hasta bakıyoruz."

Hastanede hemşire olarak görev yapan anne Ebru Sarıbıyık da eşi ve oğluyla aynı kurumda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 31 yıldır mesleğini severek yaptığını belirten Sarıbıyık, oğlunu doktor olarak aynı hastanede görmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Ebru Sarıbıyık, "Artık emekli olacağım derken Allah nasip etti, oğlumla aynı hastanede çalışıyorum. Eşim de burada. Evladımı burada doktor olarak görmek çok güzel, bir anne ve baba için çok gurur verici. Evladımız da bizim meslektaşımız oldu, hastalara yardımcı olacak, onları tedavi edecek. Sağlık sektörü başlı başına çok kutsal bir görev. Bu görevi hep birlikte yapmak çok güzel bir duygu. Eşimle birlikte hastane ilk açıldığında göreve başladık. 22 yıl sonra oğlumuz da yanımızda. Arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız bizi bir arada gördüklerinde olumlu tepkiler veriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık memuru baba İslam Sarıbıyık ise eşiyle 22 yıldır görev yaptığı hastanede oğlunun da doktor olarak çalışmaya başlamasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

Oğluyla aynı kurumda ve birimde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Sarıbıyık, şunları söyledi:

"Dün elinden tutup karşıya geçirdiğim, servis yolunu gözlediğim, yetiştirdiğimiz evladımızla aynı çatı altında, aynı kurumda, hatta aynı birimde görev yapmanın huzurunu yaşıyorum. Her meslek önemlidir ancak işimiz gereği insanlara yardımcı olmak ve hayır dualarını almak bize ayrıca mutluluk veriyor. Aynı kurumda çalıştığımız için mesleki deneyimlerimizi oğlumuzla paylaşıyor, krizleri birlikte yönetiyoruz. Sefa çocukluğunu burada geçirdiği ve çoğu nöbette mecburen yanımızda olduğu için ilk görevinde yabancılık çekmedi."

Kaynak: AA
Sağlık MemuruKahramanmaraşSağlıkGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz 28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:52
Süper Lig’den gitti tarih yazdı Samsunspor’un eski yıldızı Amerika’yı salladı
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
10:39
Düzenleme sonrası YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
10:09
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
08:22
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:48:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Sefa Sarıbıyık, ailesiyle aynı hastanede pratisyen hekim oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei