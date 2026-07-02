Kahramanmaraş'ta Sürdürülebilir Tarım Eğitimi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Sürdürülebilir Tarım Eğitimi

02.07.2026 11:11
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30 fen bilimleri öğretmeni, TÜBİTAK destekli projede sürdürülebilir tarım eğitimi aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden Kahramanmaraş'a gelen 30 fen bilimleri öğretmeni, TÜBİTAK destekli "Sürdürülebilir Tarım ve Yeşil Gelecek" projesi kapsamında çevre bilinci ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında öğretmenlere, tarımın geleceği, çevre dostu üretim yöntemleri ve doğal kaynakların verimli kullanımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Katılımcılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Başkonuş Yaylası ile Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde akademisyenler ve uzman eğitmenler eşliğinde saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Organik tarım, geri dönüşüm, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılan öğretmenler, edindikleri bilgi ve deneyimleri görev yaptıkları okullarda öğrencilerine aktarmayı hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabirine, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projeyle doğa ve tarım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin 570 başvuru arasından kabul edildiğini belirten Akpınar, "Bu kapsamda 30 ilden fen bilimleri öğretmenlerimizi Kahramanmaraş'ta ağırlıyoruz. Projeyle amacımız, gelecek nesillerde doğa bilincini artırmak, tarım alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve bu kazanımların öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilere aktarılmasını sağlamak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinatörü Eser Temiz de TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen projede, 5 gün boyunca 24 farklı eğitim etkinliğinin düzenlendiğini ifade etti.

Temiz, öğretmenlere farklı toprak türleri, bitki yetiştiriciliği, tarımsal geri dönüşüm ve bu uygulamaların sanatsal etkinliklerle bütünleştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini kaydetti.

Öğrendiklerini öğrencilerine aktaracaklar

İzmir Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Olgun Han, öğrencilerine daha nitelikli eğitim verebilmek ve okuldaki tarım atölyesini daha etkin kullanabilmek amacıyla projeye katıldığını söyledi.

Eğitimlerin botanik bilgisini geliştirdiğini belirten Han, "Öğrencilerimizle sürdürülebilir tarım uygulamaları yapıyorduk. Burada edindiğim bilgiler sayesinde bu çalışmaları daha verimli şekilde yürütebileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'den programa katılan fen bilimleri öğretmeni Melike Sarıkaya ise doğanın korunmasına yönelik böylesi kapsamlı bir projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu anlatarak, eğitimlerin kendisine önemli kazanımlar sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Sürdürülebilir Tarım Eğitimi - Son Dakika

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