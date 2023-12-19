Elbistan\'da PKK\'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Nusret Kula Operasyonu kapsamında ilçe kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.