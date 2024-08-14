Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait depoda yaşam malzemeleri imha edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait depoda yaşam malzemeleri imha edildi

Kahramanmaraş\'ta terör örgütüne ait depoda yaşam malzemeleri imha edildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terör örgütüne ait depoda ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetinde bıçak, kıyafet, gazlı bez, dikiş makarası ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Jandarma, malzemelerin bir kısmını imha ederken, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.

14.08.2024 15:17
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terör örgütüne ait depoda ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ebatta 2 depo buldu.

Ekipler, depolarda yaptıkları aramada bıçak, kıyafet, gazlı bez, dikiş makarası ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait depoda yaşam malzemeleri imha edildi - Son Dakika

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