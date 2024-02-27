Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş\'ta yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı. Denetimler sonucunda 70 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 173 araca cezai işlem uygulandı.

27.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında şüpheliler ve araçlar üzerinde uygulama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son 1 hafta içesinden yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 130 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı.

Öte yandan yapılan aramalarda, 148 gram sentetik uyuşturucu, 1196 adet uyuşturucu hap, 23 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde de yüksek sesle müzik dinlemekten ve abartı egzoz kullanmaktan 173 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement