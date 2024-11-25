Kahramanmaraş'ta Yoğun Kar Faaliyetleri - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yoğun Kar Faaliyetleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 2 bin 895 vatandaşa yardım edildi.

25.11.2024 13:47
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan 2 bin 895 kişiye yardımcı olunduğunu ve birçoğunun misafirhanelere yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Ünlüer, kentteki hava muhalefetine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi görüldüğünü, şehir merkezinde ise süresi, şiddeti ve etkisi açısından bakıldığında uzun yıllardır görülmeyen şiddetli fırtınayla karşılaşıldığını belirtti.

Hava muhalefetinin kentte bir takım olumsuzluklara neden olduğunu aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

"Özellikle Göksun- Kayseri istikametinde kar ve tipi nedeniyle birçok araç ve sürücü yollarda mahsur kaldı. Ekiplerimizi hızlıca koordine ettik. Olumsuzlukların yaşandığı tüm şehirler arası yollar, ilçe yolları ve kırsal mahalle yolları için AFAD, UMKE, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerimiz seferber oldu. Sürücülere ve araçlara gerekli müdahaleler yapıldı. Gıda desteği ve misafirhanelere taşınma işlemleri yapıldı. Birçok araç depolara çekildi. Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık ilçemizde kapalı yol bulunmamakla birlikte diğer ilçelerimizde toplam 199 kapalı yolumuz bulunuyor. Ekiplerimiz 24 saat esaslı bir çalışma yürütüyor. En kısa sürede tüm yollarımızı ulaşıma açacağız."

Vali Ünlüer, olumsuz hava koşullarıyla 445 araç ve 1359 personel ile mücadele çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

Kent genelinde 33 farklı lokasyonda 488 trafonun enerjisiz kaldığını, buna bağlı 195 mahallede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade eden Ünlüer, 258 elektrik dağıtım şirketi personelinin arızaların giderilmesi için çalışma başlattığını bildirdi.

Vali Ünlüer, yollarda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek ikramında bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bazı bölgelerde trafiği şu an yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle açamıyoruz. Karayolları ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yollarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımız vardı, 2 bin 895 vatandaşımıza yardımcı olduk ve birçok vatandaşımızı misafirhanelere yerleştirdik. Bütün ekiplerle sahada olmaya devam ediyoruz. İnşallah bütün sürücülerimizin güvenli bir şekilde yola devam etmelerini sağlayacağız. Zorunlu olmadıkça sürücülerimizden yola çıkmamalarını istirham ediyorum. Ayrıca, 148 çatı uçması, 84 ağaç devrilmesi, 9 trafo yangını, 4 ev yangını, 1 araç yangını, 4 asansörde kalma, 3 trafik kazası, 1 toprak kayması, 1 kedi kurtarma, 4 istinat duvarı göçmesi, 3 minare göçmesi gibi olay meydana gelmiştir."

Hava muhalefetinin ilk anından itibaren kentteki tüm belediyelerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Ünlüer, olumsuz koşullar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar tüm ekiplerin saha çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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