Kahramanmaraş'taki okul saldırısında görevden alınan yöneticilerin savunmaları ortaya çıktı

27.04.2026 16:41
Ayser Çalık Ortaokulu'nda dokuz kişinin öldürüldüğü saldırının ardından görevden alınan yöneticiler, not değişikliklerinin diğer öğretmenler tarafından yapıldığını savundu.

Tuğba Tekerek'in haberine göre, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında görevden alınan yöneticilerin savunmaları ortaya çıktı. Yöneticiler, not değişikliklerinin diğer öğretmenler tarafından okul genelinde yapıldığını söyledi. Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğretmen ve sekiz öğrencinin öldürüldüğü saldırının ardından, okuldaki idarecilerin başka okullara gönderildiği ortaya çıkmıştı. Özellikle müdür yardımcısı A.Y.'nin saldırganın çantasını her gün kontrol ettiği, yönetimin görevden alınmasıyla oluşan idari boşluğun saldırıya zemin hazırladığı iddia edilmişti.

Süreç, iki beden eğitimi öğretmeninin 19 Ocak'ta savcılığa müdür ve müdür yardımcıları hakkında 'görevi kötüye kullandıkları' yönündeki suç duyurusuyla başladı. Şikâyetçi öğretmenler norm fazlasıydı ve durum kendilerine Ağustos 2025'te tebliğ edilmişti. Müfettişlerin 2 Mart tarihli ön inceleme raporuna göre şikâyetin konusu, müdür ve müdür yardımcılarının çocuklarının notlarına müdahale ederek yükselttikleri ve bu olaya ses çıkarmaları sebebiyle şikâyetçi öğretmenleri tayine zorladıkları oldu. Müfettişler, idarecilerin çocuklarına ve belirli iki dersteki notlarına odaklanarak inceleme yaptı. Müdür yardımcılarının şifreleriyle sisteme girildiği ve notların yükseltildiği tespit edildi. Sonuç olarak müdür ve müdür yardımcıları yöneticilikten alınarak başka okullara gönderildi. Şikayette bahsi geçen iki dersin öğretmenleri de başka okullara gönderildi.

Ancak yöneticilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı itiraza göre durum farklıydı. Not değişikliklerini yapanların diğer öğretmenler olduğu, teknik nedenlerle idari şifreleri kullandıkları belirtildi. Müdür Yardımcısı A.Y.'nin dilekçesinde, öğretmenlerin notlarını 15 gün içinde e-okula girmekle yükümlü oldukları ancak iş yoğunluğu veya ailevi nedenlerden dolayı bu sürede giremeyen öğretmenler için okul idaresi sistemi üzerinden giriş yapıldığı ifade edildi. Ç.S.'nin dilekçesinde ise karne haftasında öğretmenlerin gözlerinden kaçan durumları fark ettikleri ve düzeltmelerin idari şifre ile gerçekleştirildiği belirtildi. Yöneticilerin savunmasına göre not düzeltmeleri sadece kendi çocuklarına ilişkin değil, sınıf ve okul genelinde yapıldı. Diğer öğretmenlerin deprem yaşamış çocukları motive etmek amacıyla bu not girişlerini yaptığı ifade edildi. Okuldaki 21 öğretmen tarafından imzalanan bir tutanak da dilekçelerin ekinde yer aldı. Öte yandan, saldırganın polis başmüfettişi babasının okuldaki yöneticilerin görevden alınmasıyla ilgisi olduğuna dair herhangi bir somut veriye ulaşılamadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

