Kahramanmaraş\'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi Ağaoğlu, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağaoğlu'nun cenazesi, Abdülhamithan Camisi'ne getirildi.

Aynı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi ile Almina Ağaoğlu'nun sıra arkadaşı Zeynep Davarcı, tabutun başında gözyaşı döken anne Gülden Ağaoğlu'nu teselli etti.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Ağaoğlu'nun cenazesi, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.

Olay

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Ağaoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle birlikte saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.