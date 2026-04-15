Kahramanmaraş'taki okulda silahlı saldırı: 9 ölü

(KAHRAMANMARAŞ) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişi yaralandığını, yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğunu, 3'ünün durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayın "bireysel bir hadise" olduğunu vurgulayarak, bir terör olayı olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 13.30 sularında meydana geliyor. Öncelikle okulun ikili eğitim verdiğini ifade etmem gerekiyor. Sabahçı ve öğlenci şeklinde. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde, kendisi de öğleden sonra okula devam eden, okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz, evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor."

Bunun neticesinde, bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmenimiz. Onun dışında 13 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın 6 tanesi yoğun bakımda, 3'ünün durumu da kritik.

Ben öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencileri ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şu anda hastanelerimizde tedavileri devam eden bütün yaralılarımıza da Cenabı Hak'tan acil şifalar diliyorum.

Biz olayın duyulmasıyla beraber, haber almamızla beraber Sayın Milli Eğitim Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Adalet Bakanımızla hemen olay yerine intikal ettik. Aile Bakanımız da yolda, şu anda o da gelecek. Sayın milletvekillerimiz burada. Sayın Cumhurbaşkanımızı da sürecin, olayın başından itibaren an be an bilgilendirdik kendisini.

Bir daha ifade etmek istiyorum; olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise. Bir terör hadisesi değil. Onun için dün Şanlıurfa'da, bugün de Maraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Dün Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar Şanlıurfa'da eğitime öğretime ara vermiştik. Bugün de Maraş'taki bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime Maraş'ta ara veriyoruz.

Benim ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Tekrar bütün millet ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yerine getiriyorlar. Herkes kendi görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleler yapıyorlar. Örneğin biz İçişleri Bakanlığı olarak olayla ilgili 4 tane mülkiye baş müfettişi, 4 tane de polis baş müfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımız 3 tane Cumhuriyet Başsavcı vekili, 4 tane Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Olayı tüm boyutlarıyla soruşturmak üzere yine Milli Eğitim Bakanlığımız da bu olayla ilgili gerekli baş müfettiş görevlendirmelerini yaptılar. Böylece olayları tüm boyutlarıyla incelemiş olacağız.

Ben tekrar tüm milletimize, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılara bir kez daha acil şifalar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim, sağ olun.

Ziyaretten sonra hastalarımızı da, şu anda 13 tane hastamız olduğunu, yaralımız olduğunu ifade etmiştim, bunların 6 tanesi yoğun bakımda. Diğer hastalarımızı da ziyaret edip onlara da geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız."