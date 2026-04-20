Kahramanmaraş'taki Saldırıda 11 Yaşındaki Şuranur'un Hayali Doktor Olmaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'taki Saldırıda 11 Yaşındaki Şuranur'un Hayali Doktor Olmaktı

Kahramanmaraş\'taki Saldırıda 11 Yaşındaki Şuranur\'un Hayali Doktor Olmaktı
20.04.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şuranur Sevgi Kazıcı'nın amcası, yeğeninin hayalini ve saldırı sonrası yaşananları paylaştı.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı'nın amcası Şeref Kazıcı, yeğeninin en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.

Amca Şeref Kazıcı, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıyı duyduğunda kardeşi Mustafa'yı aradığını ve yeğeninin yaralandığını öğrendiğini belirtti.

Şuranur'un dayısının polis olduğunu ve olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri olduğunu anlatan Kazıcı, "Dayısı ilk koridora girdiğinde yeğenimizi görmüş. Hemen hastaneye götürmüş orada vefat etti." dedi.

Yeğeninin sessiz ve içine kapanık bir yapıya sahip olduğunu ancak büyüklerine saygılı ve hayat dolu bir çocuk olduğunu dile getiren Kazıcı, "Çok terbiyeliydi, büyüklerini severdi. Akranlarıyla ilişkisi çok iyiydi. Etrafında sevilen bir çocuktu. Derslerinde başarılıydı" diye konuştu.

Kazıcı, "Doktor olmayı arzu ediyordu. 'Öğleden önce hayvanlara bakacağım, onlara şifa olacağım, öğleden sonra insanlara bakacağım, akşamları da evde oynayacağım baba' demiş. Bunu da kardeşimden duydum." ifadelerini kullandı.

Sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirten Kazıcı, şunları söyledi:

"Ciğerlerimiz yanıyor, unutamıyoruz, unutamayız da. Bu tür olayların önüne geçilmesini istiyoruz. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Saldırıda 11 Yaşındaki Şuranur'un Hayali Doktor Olmaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı

11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:56:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Saldırıda 11 Yaşındaki Şuranur'un Hayali Doktor Olmaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.