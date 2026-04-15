Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 20 Yaralı

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 5 silah, 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki 2 sınıfa girerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin yaralanmasına neden olan 8'inci sınıf öğrencisi, ölü ele geçirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün öğrenci, 1'inin öğretmen olduğu açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay yerine hareket etti. Saldırganın babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Onikişubat Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Aynı okulun 8. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki saldırganın, İhsan Aras Mersinli olduğu belirtildi.

Öğle saatlerinde okula geldi, rastgele ateş açtı

Babasının emniyet mensubu olduğu açıklanan saldırganın, babasına ait 5 silah ve 7 şarjörü alarak öğle saatlerinde okula geldiği, kendi sınıfının bulunduğu katın iki kat altındaki 5. sınıfların koridodunda ve sınıflara girerek rastgele ateş açtığı bildirildi.

Bazı öğrenciler camdan atlayarak kurtuldu

Saldırı nedeniyle okulda panik yaşandı, silahlı saldırıdan bazı öğrenciler camlardan atlayarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı duyan aileler, okul önünde toplandı.

İlk açıklamayı yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş" dedi. Vali Ünlüer, saldırganın kargaşa anında kendisine ateş ettiğini ve ölü ele geçirildiğini bildirerek, "İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor" açıklamasını yaptı.

Bakanlar olay yerine hareket etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay yerine hareket etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca da 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı da olay yerine 4 bakanlık müfettişi gönderdi.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Saldırganın emniyet mensubu olduğu belirtilen babası Uğur Mersinli gözaltına alındığı bildirildi.