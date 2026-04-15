Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 20 Yaralı
Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 20 Yaralı

15.04.2026 16:27
Ayser Çalık Ortaokulu'nda 16 yaşındaki öğrenci silahlı saldırı düzenledi, 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 5 silah, 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki 2 sınıfa girerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin yaralanmasına neden olan 8'inci sınıf öğrencisi, ölü ele geçirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün öğrenci, 1'inin öğretmen olduğu açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay yerine hareket etti. Saldırganın babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Onikişubat Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Aynı okulun 8. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki saldırganın, İhsan Aras Mersinli olduğu belirtildi.

Öğle saatlerinde okula geldi, rastgele ateş açtı

Babasının emniyet mensubu olduğu açıklanan saldırganın, babasına ait 5 silah ve 7 şarjörü alarak öğle saatlerinde okula geldiği, kendi sınıfının bulunduğu katın iki kat altındaki 5. sınıfların koridodunda ve sınıflara girerek rastgele ateş açtığı bildirildi.

Bazı öğrenciler camdan atlayarak kurtuldu

Saldırı nedeniyle okulda panik yaşandı, silahlı saldırıdan bazı öğrenciler camlardan atlayarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı duyan aileler, okul önünde toplandı.

İlk açıklamayı yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş" dedi. Vali Ünlüer, saldırganın kargaşa anında kendisine ateş ettiğini ve ölü ele geçirildiğini bildirerek, "İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor" açıklamasını yaptı.

Bakanlar olay yerine hareket etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay yerine hareket etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca da 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı da olay yerine 4 bakanlık müfettişi gönderdi.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Saldırganın emniyet mensubu olduğu belirtilen babası Uğur Mersinli gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Politika, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 15.04.2026 17:13:37.
