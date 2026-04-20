Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırıda 1 Öğrenci Taburcu Edildi
Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırıda 1 Öğrenci Taburcu Edildi

20.04.2026 12:05
Onikişubat'taki saldırıda yaralanan 13 öğrenciden 12'sinin tedavisi devam ediyor.

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ilçesinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 13 öğrenciden birinin taburcu edildiğini, 12 öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan Çarşamba günü, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin farklı hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Tedavisi tamamlanan bir öğrencinin taburcu edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "7 öğrencimizin tedavisi sürmekte olup, 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumları ilgili kurumlar tarafından yakından izlenmekte olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

